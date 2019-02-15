Великая Китайская стена замерзла и превратилась в гигантскую ледяную горку

На дорожках Великой Китайской стены из-за снегопада образовался опасный слой льда, который затрудняет посещение достопримечательности. Об этом сообщает Metro.

Очевидцы засняли на камеру скользящих по стене туристов. На видео одна из посетительниц скользит вниз по каменистому склону и сталкивается со своей подругой, которая уже сидит на обледеневшей брусчатке. На следующих кадрах видно, как несколько туристов держатся за поручни, чтобы подняться на достопримечательность. Однако некоторые все же падают на колени и пытаются заползти наверх на четвереньках.

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В августе 2018 года онлайн-сервис бронирования жилья Airbnb объявил, что его клиенты смогут провести ночь на одной из башен Великой китайской стены, где специально для этого будет оборудовано комфортабельное помещение.

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