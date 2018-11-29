Аномальный туман в Китае скрыл город из виду и попал на видео

Фотограф снял вид на столицу китайской провинции Нанкин, окутанную плотным туманом, с высоты почти 400 метров при помощи беспилотника. Об этом сообщает Daily Mail.

Метеорологическое бюро Нанкина предупредило о повышенной опасности в четыре балла из четырех после того, как видимость на дорогах снизилась до 50 метров. Несмотря на то что неблагоприятная погода привела к отмене рейсов, очевидцы восхитились снятым на видео природным явлением.

«Была уже полночь. Над торговым центром Нанкина навис туман, и огни зданий выглядели невероятно», — прокомментировал 41-летний фотограф и автор видео Сан Гонгпу (Sun Gongpu).

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В кадры попали небоскребы, в том числе самое высокое здание провинции — 66-этажная башня Zifeng, 62-этажный торгово-офисный центр Deji Plaza и 51-этажный международный финансовый центр Nanjing.

Ранее в ноябре туристы увидели четыре смерча на берегу острова Ко Липе в Таиланде. На кадрах видно, как одновременно четыре столба смерча уходят в воду из нависших над морем темно-серых облаков.

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