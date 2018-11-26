Аномальные смерчи в Таиланде шокировали туристов

dailymail.co.uk

Туристы увидели четыре смерча на берегу острова Ко Липе в Таиланде. Снятым на видео природным явлением поделился Daily Mail.

На кадрах видно, как одновременно четыре столба смерча уходят в воду из нависших над морем темно-серых облаков. «Я первый раз в жизни вижу что-то подобное. Я и одного смерча никогда не видел, поэтому увидеть сразу четыре было невероятно», — отметил автор видео Ким Пую (Kim Puyu), работающий на острове.

Представитель метеорологического бюро Таиланда Сурапонг Сарапа (Surapong Sarapa) заявил, что во время сезона дождей на побережье Андаманского моря можно часто увидеть смерч, однако появление четырех смерчей сразу считается аномальным явлением.

Материалы по теме «Все смоет к чертям уже завтра» Бешеные россияне поехали в Америку и попали в мощнейший ураган

В сентябре житель Феодосии Андрей Шелякин опубликовал в Instagram серию фотографий с мощнейшим смерчем над морем в своем городе. На фотографиях видно, как столб смерча уходит в море, а рядом с ним в воду бьет яркая молния.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!