Снятый на видео в США аномальный лес шокировал путешественников

Youtube / Justin McFarland

Американский видеограф Джастин Макфарланд, который снимает природу США, запечатлел с дрона разноцветный лес в штате Юта и опубликовал видео в Instagram.

Его записью поделились многие популярные аккаунты о путешествиях, а некоторые пользователи пришли в восторг, увидев невероятные цвета леса. На видео показаны деревья фиолетовых, малиновых, салатовых и красных оттенков.

«Это в самом деле реально?» — удивлялись одни. «Фантастика! Как такое может быть?» — восторгались другие. «Абсолютно аномальный вид! Не могу поверить, что ты видел это своими глазами. Продолжай в том же духе!» — комментировали третьи.

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Ранее фотограф Джон Энтвистл, который снимает природу и архитектуру, опубликовал в социальных сетях фотографию аномальной радуги в штате Нью-Джерси. Снимок феноменального явления шокировал пользователей и выиграл конкурс НАСА.

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