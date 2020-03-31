Россиянам объяснили влияние алкоголя на коронавирус

Обеззараживающее влияние алкоголя на организм и его польза при коронавирусе являются мифом, объяснил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Это не так работает, поскольку, обеззаразив пищевод, глаза, нос и дыхательные пути остаются зараженными. И ничего с этим не сделаешь, так как спиртное туда не зальешь. Естественно, инфекция остается», — сказал Брюн. Он отметил, что для обеззараживания поверхностей, в частности, для мытья рук, подходят любые спиртные напитки, однако употреблять их внутрь в условиях пандемии не рекомендуется.

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«Любой алкоголь вызывает токсическое действие. <...> И ситуация усугубляется, замедляется выздоровление», — добавил нарколог.

Ранее Брюн заявлял, что употребление водки не поможет защититься от коронавируса. «Разрешенная доза алкоголя равняется нулю. Понятно, что если 20 миллилитров крепкого алкоголя выпить, наверное, вреда это не принесет. Если уж выпивать, то, наверное, это должно быть сухое вино», — сказал он.

По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах, 17 пациентов с коронавирусом умерли, 121 человек полностью излечился. За последние сутки выздоровели еще 55 человек.

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