Оценена сила чеснока в борьбе с коронавирусом

Чеснок полезен при профилактике коронавируса, но в случае заражения он не поможет. Его лечебную силу в борьбе с инфекцией в эфире радио Sputnik оценил гомеопат Михаил Лущик.
По его словам, этот продукт можно использовать для защиты от простых вирусов, но не от специфического SARS-CoV-2.
«Сейчас люди паникуют, когда заразились простым вирусом и боятся, что попадут в изолятор. В этом плане чеснок поможет», — сказал специалист.
Он отметил, что чеснок можно принимать в любом виде. Те, кто не боится запаха, могут жевать его, другие — глотать целый зубчик. «Некоторые в ноздри напихивают, но с такими людьми в общественном транспорте ехать очень тяжело», — добавил Лущик.
Гомеопат рекомендовал пожилым людям не переусердствовать с чесноком, потому что из-за остроты может пойти негативная реакция на слабое сердце. Будет достаточно одной дольки в несколько часов.
Михаил Лущик подчеркнул, что чеснок — это не панацея. В случае инфицирования новым вирусом надо обращаться ко врачам в специализированные больницы.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова назвала продукты, обладающие противовирусным действием: лук, чеснок, ягоды, морская капуста, имбирь, карри и куркума.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения