Оценена сила чеснока в борьбе с коронавирусом

Чеснок полезен при профилактике коронавируса, но в случае заражения он не поможет. Его лечебную силу в борьбе с инфекцией в эфире радио Sputnik оценил гомеопат Михаил Лущик.

По его словам, этот продукт можно использовать для защиты от простых вирусов, но не от специфического SARS-CoV-2.

«Сейчас люди паникуют, когда заразились простым вирусом и боятся, что попадут в изолятор. В этом плане чеснок поможет», — сказал специалист.

Он отметил, что чеснок можно принимать в любом виде. Те, кто не боится запаха, могут жевать его, другие — глотать целый зубчик. «Некоторые в ноздри напихивают, но с такими людьми в общественном транспорте ехать очень тяжело», — добавил Лущик.

Гомеопат рекомендовал пожилым людям не переусердствовать с чесноком, потому что из-за остроты может пойти негативная реакция на слабое сердце. Будет достаточно одной дольки в несколько часов.

Михаил Лущик подчеркнул, что чеснок — это не панацея. В случае инфицирования новым вирусом надо обращаться ко врачам в специализированные больницы.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова назвала продукты, обладающие противовирусным действием: лук, чеснок, ягоды, морская капуста, имбирь, карри и куркума.

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