На Украине лук, сало и чеснок назвали лучшими лекарствами от коронавируса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» рассказал о борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом пишет «Страна.ua».

«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — ответил он на вопрос о количестве аптечных пунктов в стране и отсутствии защитных масок.

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По словам Данилова, государство должно установить контроль за распространением лекарств из-за эпидемии коронавируса в мире. «Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень безумное, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги», — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее 28 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на фоне распространения эпидемии коронавируса Украина начнет проверять температуру у лиц, въезжающих из России. Смертельно опасный коронавирус диагностирован у пяти украинцев, находящихся за пределами страны.

По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 83,7 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 36,6 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах мира.

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