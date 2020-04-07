Власти России ответили на угрозу роста цен на продукты

Власти России ответили на сообщения по поводу роста цен на продукты питания в стране на фоне пандемии коронавируса. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заверили, что соответствующие опасения беспочвенны и ведомство не согласовывало никакого повышения отпускных цен поставщиками, заявила пресс-служба.

Об угрозе повышения цен на продукты на 5-20 процентов ранее 7 апреля сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. По его словам, повышение коснется консервированной продукции, кофе, чая и какао. В ФАС сообщили, что выдали ему предостережение о недопустимости подобных публичных высказываний.

В ведомстве отметили, что на фоне эпидемии коронавируса усилили работу по мониторингу цен на социально значимые продукты. ФАС планирует проверить производителей и поставщиков, заявивших о согласованном повышении цен, на предмет нарушения законодательства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!