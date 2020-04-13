В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса

Резкий рост стоимости имбиря, лимонов и чеснока был вызван ажиотажным спросом из-за новостей о коронавирусе, а также тем, что российский рынок этих товаров в значительной степени зависит от импортных поставок. Об этом рассказал «Ленте.ру» начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев.

По его словам, рост цен на лимоны и чеснок вызван объективными причинами. Среди них изменение цен на рынках стран-производителей этих продуктов, снижение объема поставок из-за закрытия границ, а также ажиотажный спрос. Чиновник также указал на необходимость принимать во внимание изменение курса рубля и увеличение логистических издержек.

В ситуации с ростом цен на имбирь кризис преодолен, уверен Тенишев. По его словам, резкий скачок цен был вызван распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19, что в свою очередь повлекло ажиотажный спрос на товар. Ситуацией воспользовались спекулянты и недобросовестные торговцы, некоторые магазины установили цену на имбирь в диапазоне от трех до семи тысяч рублей за килограмм. Переломить эту ситуацию удалось благодаря рыночным механизмам.

Сейчас федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, цена колеблется в диапазоне от 400 до 700 рублей за килограмм. Постепенно к такой же стоимости придут и мелкие розничные продавцы, полагает Тенишев.

«По данным Россельхознадзора, с 1 по 6 апреля 2020 года в Россию ввезли 2,4 тысячи тонн свежего имбиря, что в 12 раз превышает объем ввоза за аналогичный период прошлого года (203 тонны) и составляет 84 процента от объема импорта продукта за предыдущие три месяца», — сказал глава управления ФАС.

Также он отметил, что в стране наблюдается профицит гречневой крупы. «Один только Алтайский край в состоянии удовлетворить потребности всей страны в гречке. Других продовольственных товаров на складах также достаточно, поэтому любое отклонение цены на продукты в сторону ее повышения — повод для антимонопольного расследования», — заявил Тенишев.

Он добавил, что ФАС России проводит внезапные проверки ряда компаний в различных регионах страны, которые призваны выявить случаи завышения цен на гречневую крупу и сахар.

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