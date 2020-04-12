В России преодолели имбирный кризис, отмечается стабилизация цен на продукт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Ведомство объяснило, что действия спекулянтов и недобросовестных торговцев привели к резкому скачку цен на имбирь. ФАС также назвал распространение ложной информации в средствах массовой информации фактором, вызвавшим повышенный спрос на продукт на фоне коронавируса.
«Это, в свою очередь, повлекло ажиотажный спрос на товар и установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3-7 тысяч рублей за 1 килограмм. Преодолеть его удалось благодаря рыночным механизмам», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, установив на него рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 рублей за 1 килограмм.
ФАС ожидает, что похожая стоимость постепенно будет наблюдаться у мелких розничных продавцов.
6 апреля сообщалось, что ФАС проверит завышение цен на имбирь, лимоны и чеснок в России после публикаций в интернете. До этого стало известно, что в России взлетели закупочные цены на имбирь и лимоны. По некоторым данным, цены на имбирь выросли в пять раз, а цены на лимоны — в шесть раз. Рост цен эксперты объявили, с одной стороны, падением рубля, с другой — ажиотажным спросом на фоне коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения