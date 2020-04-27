В Москве резко выросло число госпитализированных с пневмонией

В Москве зафиксировали резкий рост числа госпитализированных с пневмонией. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

За последнюю неделю этот показатель составил 70 процентов. В связи с этим говорить о снижении или улучшении динамики прироста инфицированных рано, считает Ракова. «Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определенную тревогу», — объяснила она.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложения продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая «абсолютно справедливые». По ее словам, третий инкубационный период приходится как раз на майские праздники, которые россиянам рекомендуется «пересидеть» дома.

Число зараженных в России достигло 87 147. За последние сутки зафиксировали 6198 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 794 человека, 7346 пациентов вылечились.

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