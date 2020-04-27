Роспотребнадзор поддержал предложение продлить режим изоляции на май

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложения продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая «абсолютно справедливые». Ее слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 27 апреля.

Она отметила, что «режим разобщения» длится у россиян только два инкубационных периода, однако для того, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране, нужно, чтобы прошло всего три инкубационных периода. По ее словам, третий инкубационный период приходится как раз на майские праздники, которые россиянам рекомендуется «пересидеть» дома.

«Пока у нас ровная такая динамичная плавная кривая, но кривая увеличения числа заболевших. И чтобы ее переломить, нам нужно еще время», — подчеркнула Попова в эфире телеканала «Россия 24».

О том, что от поведения россиян на майских праздниках будет зависеть срок выхода на плато по коронавирусу, ранее заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре Александр Семенов. Если же россияне не будут соблюдать ограничения в начале мая, то это «отбросит [Россию] по состоянию на середину апреля».

По последним данным, в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения за сутки, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. За весь период зарегистрировано 794 летальных исхода, 7346 человек вылечились.

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