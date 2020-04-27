Россия
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Индия предупредила о бракованных тестах на коронавирус из Китая
Редкая акула напугала рыбаков и попала на видео
Умер глава компании Алишера Усманова
Саудовская Аравия перестанет казнить детей
Застрявшие в Турции из-за коронавируса россияне попытались устроить бунт
Выход iPhone 12 сорван
Рекордсмен сборной России по футболу покаялся перед болельщиками
Оценены шансы переболевших коронавирусом заразиться снова
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Новости партнеров

Роспотребнадзор поддержал предложение продлить режим изоляции на май

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложения продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая «абсолютно справедливые». Ее слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 27 апреля.

Она отметила, что «режим разобщения» длится у россиян только два инкубационных периода, однако для того, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране, нужно, чтобы прошло всего три инкубационных периода. По ее словам, третий инкубационный период приходится как раз на майские праздники, которые россиянам рекомендуется «пересидеть» дома.

«Пока у нас ровная такая динамичная плавная кривая, но кривая увеличения числа заболевших. И чтобы ее переломить, нам нужно еще время», — подчеркнула Попова в эфире телеканала «Россия 24».

О том, что от поведения россиян на майских праздниках будет зависеть срок выхода на плато по коронавирусу, ранее заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре Александр Семенов. Если же россияне не будут соблюдать ограничения в начале мая, то это «отбросит [Россию] по состоянию на середину апреля».

По последним данным, в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения за сутки, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. За весь период зарегистрировано 794 летальных исхода, 7346 человек вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и действий, доступных абсолютно каждому из нас
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названо условие скорого выхода России на плато по коронавирусу
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
Россиянам рассказали о погоде на майских праздниках
Другие материалы рубрики
Россия00:0224 апреля

«Таких вирусов мы раньше просто не знали»

Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ
17:45Сегодня

Оценены шансы переболевших коронавирусом заразиться снова

17:38Сегодня

Помощника главы Россельхознадзора уволили после обвинения в совращении школьницы

17:36Сегодня

Нижегородцы заработали более 16 миллионов «доброрублей»

Россия00:0223 апреля

«Мы вступили в период распада»

35 лет назад началась перестройка. Как желание Горбачева сделать СССР лучше разрушило страну
17:33Сегодня

Москвичей предупредили о снеге в мае 

17:23Сегодня

Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса

17:11Сегодня

Путин предложил чиновникам покататься по колдобинам

Россия00:0219 апреля

«В голове одна мысль: скоро закончатся деньги»

Одинокие матери оказались на грани выживания из-за коронавируса. На что они надеются сейчас?
17:09Сегодня

Составлен рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

16:54Сегодня

Названо условие скорого выхода России на плато по коронавирусу

16:39Сегодня

Проект «Мечтай со мной» исполнил мечту ветерана Великой Отечественной

Россия
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
В российском монастыре более 70 человек заразились коронавирусом
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина обратиться к народу
Жесткое задержание выпивавших на улице москвичей попало на видео
Все материалы
Мир
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Исчезнувший лидер
Смерть Ким Чен Ына: стоит ли верить слухам и что ждет Северную Корею?
Стало известно о возможной причине исчезновения Ким Чен Ына
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Ранее источники говорили о тяжелой болезни северокорейского лидера. Что известно на данный момент?
Стало известно о жертвах атаки на столицу Сирии
Появились кадры атаки террористов на сирийскую больницу
«Черным вход запрещен»
Китайцы из-за коронавируса ополчились на иностранцев. Сможет ли страна победить эпидемию расизма?
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко посчитал карантин неэффективной мерой борьбы с коронавирусом
Минские недоговоренности
Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил московских врачей в смерти сослуживцев
Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях
Пасхальная изоляция
Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу
Президент Туркмении объездил дареного коня
Specialists adjust protection gear during a civil protection functional exercise in case of nuclear disaster in Svencionys, Lithuania October 2, 2019.Атомная гильотина
Россия строит в Белоруссии атомную станцию. Почему из-за нее готовы рассориться европейские страны?
Все материалы
Экономика
В Кремле приготовились к периоду дешевой нефти
Работающим на удаленке россиянам рассказали о снижении зарплат
Путин поручил помочь регионам сотнями миллиардов рублей
«АвтоВАЗ» остановит производство
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин на ночных гонках сбил толпу зрителей и попал на видео
Архивное фото«Воры в законе строго спросят с зачинщиков»
Зэки устроили бунт и сожгли одну из образцовых зон России. Теперь их накажут тюремщики и авторитеты
Двое российских школьников надругались над девочкой в заброшенном здании
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россия отказалась платить миллионы рублей беглому фигуранту дела Шакро Молодого
«Они грозили убить меня и беременную жену»
Чеченские бандиты похитили россиянина по заказу миллиардера. От смерти пленника спас звонок из ФСБ
Похитивший ковры на 6,5 миллиона рублей бывший офицер ФСБ попал под суд
Все материалы
Наука и техника
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Рассекречен последний смартфон Microsoft
Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX
«Другого будущего у нас просто нет»
 
Названа дата окончания пандемии коронавируса в России
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Все материалы
Спорт
Отец Нурмагомедова рассказал о своем самочувствии
Игрок АПЛ устроил очистительную вечеринку с моделями во время карантина
Стадион «Чжуанькоу», Ухань«Идеальное место, чтобы складывать трупы»
Как из-за пандемии коронавируса стадионы по всему миру превращают в морги, госпитали и склады
В Германии футболистам предложили отказаться от секса ради возобновления сезона
Олимпийская чемпионка восхитила болельщиков показом купальников
Олег ТактаровТактаров оскорбил фанатов Хабиба и поссорился с Емельяненко
Легенда MMA сравнил поклонников Нурмагомедова с обезьянками и оказался в центре скандала
Все материалы
Культура
Солист Junkyard Storytellaz рассказал об участии в «Голосе» в шоу Mint Music Home
Певец Максим Леонидов прогулялся с женой во время самоизоляции и был задержан
Чужой среди своих
Пришелец-паразит и псевдосоветские люди: что не так со «Спутником» от продюсера Бондарчука
Умерла звезда фильма «Запретная зона»
Как Иисус
Русские шпионы, квантовая физика и путешествия во времени в самом странном сериале карантина
Петербуржцам начали выдавать книги на лопате
Эпоха вырождения
Совок, Тесак и «Дау»: самый скандальный российский кинопроект десятилетия вышел онлайн
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущая «Орла и решки» рассказала о слежке за мужем
Соловьев пригрозил Уткину физической расправой
Ведущие несколько недель оскорбляют друг друга. Теперь унижения переросли в угрозы
Сотрудник российской радиостанции с воспалением легких умер в 42 года
«Часть меня до сих пор в это не верит»
Журналист пытал, насиловал и убивал женщин. В погоне за славой он писал о своих же зверствах
Бывший директор «Уральских пельменей» потребовал с коллег миллионы рублей
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Ави Шиффманн«Он сиял так, будто создал лекарство от рака»
Самый популярный сайт о коронавирусе создал школьник из США. В 17 лет он отказался от миллионов
Все материалы
Ценности
Популярный в 90-х бренд вернулся в моду благодаря Кейт Миддлтон
Курт Кобейн«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»
Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
Плюс-сайз-модель попозировала обнаженной на веб-камеру
Червонная королева
Почему жену Горбачева обожали французские дизайнеры и недолюбливали советские женщины
Застрявшие в изоляции модели массово поделились фото в купальниках из дома
Пародия на картину Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»«Это не обнаженка, а искусство!»
Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться
Врач посоветовал правильную прическу во время пандемии коронавируса
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Главврач сравнил происходящее в коронавирусной больнице с ночным кошмаром
Александр Тинн и Анна Гаэль, 1975 год«С его точки зрения, это и была свобода»
Эксцентричный аристократ жил со львами, гаремом любовниц и восковым Гитлером. Его убил коронавирус
Том Хэнкс поддержал затравленного мальчика по имени Корона
«Здесь то ли будущее, то ли чудесная параллельная реальность»
История россиянки, которая приехала в Барселону и осталась там из-за большой любви
Мужчина случайно нашел раритетный мотоцикл в куче компоста
Оливия и Рауль де ФрейтасОстров-призрак
Как молодожены стали пленниками райского острова из-за коронавируса
Больной коронавирусом мужчина умер на улице один из-за бездействия врачей
Все материалы
В лесу под Киевом нашли необычный ретро-автомобиль
Редкие суперкары, которые продают в России прямо сейчас
Лига выдающихся джентльменов российского авторынка
Старый Porsche превратили в классический суперкар Ferrari
Что незаконного в машинах outlaw?
И почему это движение началось со старых Porsche, но ими не ограничилось
Появились изображения серийного электрокроссовера Nissan
Длительный тест Kia Optima GT
Насколько недооценена быстрая версия популярного седана?
Toyota сделала юбилейный Crown в честь 65-летия модели
Все материалы
Дом
Россиян предложили избавить от страховых платежей по ипотеке
Партнерский материал
Дом, милый дом
Мультиспейс и личный вход: каким станет жилье в ближайшем будущем
Россиянин незаконно торговал спиртом из окна своей квартиры
Россиянин объявил голодовку из-за невозможности самоизолироваться в квартире
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Цены на жилье в России начали снижаться
С широко закрытыми глазами
Как россияне скупают квартиры, не нарушая режима самоизоляции
Все материалы
Нацпроекты
«Это время, когда нужно подготовиться к жизни после кризиса»
Как перестать паниковать из-за коронавируса и защитить людей вокруг: объясняет Андрей Курпатов
«Там окна выходят на морг»
Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
«На восемь градусов потеплело — сумасшедшая цифра»
Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
Российским ученым начнут выдавать гранты по-новому из-за коронавируса
В семи российских регионах цифровизировали управление ЖКХ
Правительство заявило о постоянном контроле за рынком труда в России
Все материалы