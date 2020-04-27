Названо условие скорого выхода России на плато по коронавирусу

От поведения россиян на майских праздниках будет зависеть срок выхода на плато по коронавирусу. Об этом заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре Александр Семенов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Если мы не наделаем глупостей, сможем удержаться от соблазна на майских праздниках, сохраним вот эти меры социального дистанцирования, ограничений и так далее, тогда — да, плато уже не за горами», — сказал Семенов. Если же россияне не будут соблюдать ограничения в начале мая, то это «отбросит [Россию] по состоянию на середину апреля».

Он подчеркнул, что в России наблюдается замедление прироста новых случаев заражения коронавирусом, а скорость распространения инфекции снижается. По мнению Семенова, это происходит благодаря тому, что «начали работать ограничительные мероприятия».

По данным на 27 апреля, в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. За сутки зафиксировано 50 летальных исходов, полностью выздоровели 579 человек. За весь период зарегистрировано 794 летальных исхода, 7346 человек вылечились.

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