ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она заметила, что в других регионах страны эта картина менее оптимистична. «Безусловно, раньше или позже, с учетом принимаемых мер сдерживания, Россия выйдет на плато и заболеваемость COVID-19 начнет снижаться», — отметила Вуйнович. По ее словам, это будет происходить по эпидемиологическим законам о возникновении, развитии и прекращении эпидемий, пока не будет создана эффективная вакцина.

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Ранее 27 апреля стало известно, что Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом и заняла девятое место в списке стран по количеству инфицированных. По последним данным, в России вирус обнаружен более чем у 87 тысяч граждан. В КНР их около 84 тысяч.

Тогда же сообщалось о предсказании сингапурских аналитиков насчет даты окончания вспышки коронавируса в России. По мнению специалистов, это произойдет 20 июля. Названная аналитиками дата основана на анализе имеющихся данных статистики по заболевшим COVID-19 в России.

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