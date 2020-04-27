В Подмосковье решили сохранить режим самоизоляции на майских праздниках

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости продлить режим самоизоляции граждан до конца майских праздников. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

По его словам, ситуация с коронавирусом остается по-прежнему сложной, в связи с чем все ограничения следует сохранить и дальше.

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Воробьев заявил, что система здравоохранения работает напряженно, однако заразившиеся обеспечены всеми лекарствами; в больницах есть свободные койки и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Но расслабляться не имеем права. Поэтому мы решили удвоить число коек, задействовать все резервы. Где-то это совсем новые лечебные корпуса, где-то мы перепрофилируемся существующие. Это важно делать, потому что каждый день мы госпитализируем сотни людей», — написал он.

В Подмосковье за последние сутки выявлены 638 новых зараженных, их общее число приблизилось к десяти тысячам. Умер 71 житель, излечились 286.

Общее число зараженных в России достигло 87 147. За последние сутки зафиксировали 6198 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 7954 человека, 7346 пациентов вылечились.

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