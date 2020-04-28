Россиянам назвали признак окончания эпидемии коронавируса в стране

Окончание эпидемии коронавируса в России будет возможным, когда ежедневно будет регистрироваться не более ста случаев заражения. Этот признак РИА Новости назвал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, нынешние шесть тысяч инфицирований в день свидетельствуют о продолжении пандемии. О падении темпов можно говорить, когда цифры снизятся до стабильных трех-четырех тысяч. «Но должны быть десятки случаев [в сутки] всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась», — сказал Альтштейн.

Он также говорил, что сейчас Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости, и ситуация стабилизируется. В ближайшие недели начнется снижение числа новых зараженных.

По данным на 27 апреля, в России новым вирусом инфицировано 87 тысяч человек, 794 из них скончалось. Страна вышла на девятое место по количеству граждан с COVID-19, обогнав Китай.

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