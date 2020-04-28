Россия
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 28 апреля
Россияне признались в тоске по загранице
Мировой экономике предрекли тяжелейшие времена из-за коронавируса
Россиянам рассказали о многомиллионных запасах масок в магазинах
Украинским чиновникам запретили использовать слово «дефолт»
Лечащий зараженных коронавирусом медработник написал жене прощальное письмо
Квартиру в Москве предложили в аренду за миллион рублей в месяц
Украине предсказали вспышку коронавируса
Во Вселенной нашли ось нарушения законов физики
Новости партнеров

Россиянам назвали признак окончания эпидемии коронавируса в стране

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Окончание эпидемии коронавируса в России будет возможным, когда ежедневно будет регистрироваться не более ста случаев заражения. Этот признак РИА Новости назвал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, нынешние шесть тысяч инфицирований в день свидетельствуют о продолжении пандемии. О падении темпов можно говорить, когда цифры снизятся до стабильных трех-четырех тысяч. «Но должны быть десятки случаев [в сутки] всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась», — сказал Альтштейн.

Он также говорил, что сейчас Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости, и ситуация стабилизируется. В ближайшие недели начнется снижение числа новых зараженных.

По данным на 27 апреля, в России новым вирусом инфицировано 87 тысяч человек, 794 из них скончалось. Страна вышла на девятое место по количеству граждан с COVID-19, обогнав Китай.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и действий, доступных абсолютно каждому из нас
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названо условие приближения России к Китаю по числу смертей от коронавируса
России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
Депутат Госдумы оценил вероятность продления самоизоляции на год
Другие материалы рубрики
Россия00:0224 апреля

«Таких вирусов мы раньше просто не знали»

Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ
08:08Сегодня

В Гидрометцентре оценили влияние жары на коронавирус

07:41Сегодня

Россияне назвали возможные сроки завершения самоизоляции

06:09Сегодня

Россиян захотели обязать регистрировать смартфоны

Россия00:0223 апреля

«Мы вступили в период распада»

35 лет назад началась перестройка. Как желание Горбачева сделать СССР лучше разрушило страну
05:33Сегодня

России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу

04:57Сегодня

В России назвали опасность госпитализации при коронавирусе

04:19Сегодня

Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации

Россия00:0219 апреля

«В голове одна мысль: скоро закончатся деньги»

Одинокие матери оказались на грани выживания из-за коронавируса. На что они надеются сейчас?
03:40Сегодня

Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР

03:39Сегодня

Названо условие приближения России к Китаю по числу смертей от коронавируса

03:16Сегодня

Российских водителей предложили штрафовать по-новому

Россия
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
В российском монастыре более 70 человек заразились коронавирусом
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина обратиться к народу
Жесткое задержание выпивавших на улице москвичей попало на видео
Все материалы
Мир
Южная Корея сочла Кима живым и работающим
«Мы словно участвуем в эксперименте»
Швеция выходит на первое место по смертности от коронавируса. Почему власти не ввели карантин?
Застрявшие в США российские школьники вернутся на родину
Исчезнувший лидер
Смерть Ким Чен Ына: стоит ли верить слухам и что ждет Северную Корею?
Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Ранее источники говорили о тяжелой болезни северокорейского лидера. Что известно на данный момент?
Япония отказалась приезжать на День Победы в Россию 3 сентября из-за Курил
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко посчитал карантин неэффективной мерой борьбы с коронавирусом
Минские недоговоренности
Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил московских врачей в смерти сослуживцев
Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях
Пасхальная изоляция
Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу
Президент Туркмении объездил дареного коня
Specialists adjust protection gear during a civil protection functional exercise in case of nuclear disaster in Svencionys, Lithuania October 2, 2019.Атомная гильотина
Россия строит в Белоруссии атомную станцию. Почему из-за нее готовы рассориться европейские страны?
Все материалы
Экономика
Мировой экономике предрекли тяжелейшие времена из-за коронавируса
Россиянам рассказали о многомиллионных запасах масок в магазинах
Мировая нефть продолжила падение
Польша решила арестовать активы «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин на ночных гонках сбил толпу зрителей и попал на видео
Архивное фото«Воры в законе строго спросят с зачинщиков»
Зэки устроили бунт и сожгли одну из образцовых зон России. Теперь их накажут тюремщики и авторитеты
Двое российских школьников надругались над девочкой в заброшенном здании
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россия отказалась платить миллионы рублей беглому фигуранту дела Шакро Молодого
«Они грозили убить меня и беременную жену»
Чеченские бандиты похитили россиянина по заказу миллиардера. От смерти пленника спас звонок из ФСБ
Похитивший ковры на 6,5 миллиона рублей бывший офицер ФСБ попал под суд
Все материалы
Наука и техника
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Морские дьяволы Третьего рейха
Как немецкие моряки воевали за дело Гитлера и где погибли их корабли
Рассекречен последний смартфон Microsoft
Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX
«Другого будущего у нас просто нет»
 
Названа дата окончания пандемии коронавируса в России
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Все материалы
Спорт
Слуцкий раскрыл секрет успеха Тутберидзе
Как выбрать лучшего букмекера — 10 советов для России
Лучшие букмекерские конторы онлайн в 2020 году: какая БК лучше, топ-10 советов как выбрать букмекера
Валуев предложил раскритиковавшему власть российскому футболисту покинуть страну
ФИФА предложила увеличить количество замен из-за коронавируса
Стадион «Чжуанькоу», Ухань«Идеальное место, чтобы складывать трупы»
Как из-за пандемии коронавируса стадионы по всему миру превращают в морги, госпитали и склады
Раскритиковавшего власть российского футболиста накажут
Все материалы
Культура
В Госдуме встали на защиту скандального сериала «Зулейха открывает глаза»
Очень страшные тела
Бутыль с ведьмой, намордник для женщин и другие жуткие артефакты закрытых на карантин музеев
Пратт и Шварценеггер станут родителями
Фантазии на каждый день
Нагиев на карантине, британский психопат и живой Маликов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
На онлайн-платформе STAY покажут спектакль о жизни Стива Джобса
«Бедные смертные ощущали запах Сатаны»
Опаснее коронавируса: как самая страшная эпидемия тысячелетия убила миллионы людей по всей Европе
Лолита вспомнила о сделавшем ее бесплодной несчастном случае
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущая «Орла и решки» рассказала о слежке за мужем
Соловьев пригрозил Уткину физической расправой
Ведущие несколько недель оскорбляют друг друга. Теперь унижения переросли в угрозы
Сотрудник российской радиостанции с воспалением легких умер в 42 года
«Часть меня до сих пор в это не верит»
Журналист пытал, насиловал и убивал женщин. В погоне за славой он писал о своих же зверствах
Бывший директор «Уральских пельменей» потребовал с коллег миллионы рублей
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Ави Шиффманн«Он сиял так, будто создал лекарство от рака»
Самый популярный сайт о коронавирусе создал школьник из США. В 17 лет он отказался от миллионов
Все материалы
Ценности
Популярный в 90-х бренд вернулся в моду благодаря Кейт Миддлтон
Курт Кобейн«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»
Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
Плюс-сайз-модель попозировала обнаженной на веб-камеру
Червонная королева
Почему жену Горбачева обожали французские дизайнеры и недолюбливали советские женщины
Застрявшие в изоляции модели массово поделились фото в купальниках из дома
Пародия на картину Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»«Это не обнаженка, а искусство!»
Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться
Врач посоветовал правильную прическу во время пандемии коронавируса
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Лечащий зараженных коронавирусом медработник написал жене прощальное письмо
Зараженная коронавирусом медсестра не дождалась врачей и умерла у мужа на руках
«Полгода я выла от отчаяния»
Рассказ россиянки о непростом переезде и жизни в Великобритании
Невеста рассказала о последних словах погибшего от коронавируса жениха
Александр Тинн и Анна Гаэль, 1975 год«С его точки зрения, это и была свобода»
Эксцентричный аристократ жил со львами, гаремом любовниц и восковым Гитлером. Его убил коронавирус
«Вечно молодая» мать пяти взрослых детей раскрыла секрет своей привлекательности
«Здесь то ли будущее, то ли чудесная параллельная реальность»
История россиянки, которая приехала в Барселону и осталась там из-за большой любви
Все материалы
Теперь автомобили Nissan можно склеить из бумаги
Длительный тест Lada XRay Cross: часть 2
Перевозим семью, ездим за покупками и считаем расходы
ЦОДД показал на видео фитнес-тренировку с элементами ПДД
Редкие суперкары, которые продают в России прямо сейчас
Лига выдающихся джентльменов российского авторынка
Универсал Audi A6 теперь можно заряжать от розетки
Что незаконного в машинах outlaw?
И почему это движение началось со старых Porsche, но ими не ограничилось
Электрический кроссовер BMW показали на официальных фотографиях
Все материалы
Дом
Строителей московских церквей перевели на удаленку
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Эд Ширан проиграл борьбу с соседом
Россиян предложили избавить от страховых платежей по ипотеке
Партнерский материал
Дом, милый дом
Мультиспейс и личный вход: каким станет жилье в ближайшем будущем
Россиянин незаконно торговал спиртом из окна своей квартиры
С широко закрытыми глазами
Как россияне скупают квартиры, не нарушая режима самоизоляции
Все материалы
Нацпроекты
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
«Там окна выходят на морг»
Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
«Это время, когда нужно подготовиться к жизни после кризиса»
Как перестать паниковать из-за коронавируса и защитить людей вокруг: объясняет Андрей Курпатов
«На восемь градусов потеплело — сумасшедшая цифра»
Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов
Российским ученым начнут выдавать гранты по-новому из-за коронавируса
В семи российских регионах цифровизировали управление ЖКХ
Правительство заявило о постоянном контроле за рынком труда в России
Все материалы