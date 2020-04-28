Названо условие приближения России к Китаю по числу смертей от коронавируса

Россия приблизится к показателям Китая по числу летальных случаев от коронавируса при условии, что общее число зараженных превысит 200 тысяч. Об этом в комментарии «Известиям» рассказал старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.

По его словам, при сохранении нынешних тенденций число жертв пандемии в России окажется сопоставимо с ситуацией в Китае, если общее число завершенных случаев болезни в стране превысит 47 тысяч, а всех зафиксированных случаев — 200 тысяч человек. По последним данным, в Китае за все время пандемии выявлено 83,9 тысячи случаев заражения, умерли 4,6 тысячи пациентов.

Каримов добавил, что прогнозирование смертности от COVID-19 затруднено разнородностью эпидемической ситуации в регионах страны, кроме того, на распространение инфекции влияет множество учтенных и неучтенных факторов.

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19 апреля доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев заявил, что смертность в России сохранятся на низком уровне благодаря эффективному выявлению легких случаев и эффективной подготовке медицинских учреждений. «Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании», — заметил вирусолог.

Уровень смертности из-за коронавируса в России остается одним из самых низких в мире — менее одного процента. Число зараженных в стране достигло 87 147. За последние сутки зафиксировали 6198 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 794 человека, 7346 пациентов вылечились.

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