В Москве заявили о росте смертности пациентов с коронавирусом

Смертность пациентов с коронавирусом выросла в Москве в два раза за неделю. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает «Интерфакс».

Специалисты напомнили, что до 16 апреля в столице число летальных случаев за сутки не превышало 14, однако 17 апреля этот показатель вырос до 20 и за несколько дней удвоился.

По данным штаба, в настоящее время также возобновился рост госпитализаций с подозрением на COVID-19. Так, четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. 23 апреля показатель вырос до 1800, а 24 апреля — до 1900 госпитализаций за день.

Первые смерти от коронавируса были зарегистрированы 25 марта. Самой молодой жертвой инфекции признан 29-летний пациент.

Материалы по теме «Таких вирусов мы раньше просто не знали» Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ

Вечером 24 апреля сообщалось, что в столице скончался 41 пациент с коронавирусом. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, среди которых — гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Сахарный диабет был у десяти умерших.

За последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!