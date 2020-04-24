В Минздраве оценили прогнозы о выходе на плато по коронавирусу в России

Нынешняя ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией не свидетельствует о достижении пика или выходе на плато. Такую оценку в интервью «Интерфаксу» дал академик, главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

По его словам, давать какие-то прогнозы на эту тему пока сложно и преждевременно. Он отметил, что сейчас наблюдаются колебания по числу заразившихся. «Это зубчатая кривая», — сказал он.

Брико отметил связь между распространенностью тестирования и числом выявленных заражений. Благодаря этому определяются пациенты в том числе с легкой и бессимптомной формами заболевания. Показатели смертности показывают стабильность и пока не снижаются. При этом они в десятки раз ниже, чем во многих других странах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что власти будут решать вопрос о возможном продлении режима всеобщей самоизоляции через неделю.

По данным на 24 апреля, в России заражено более 68 тысяч человек, большинство из них находятся в Москве и области. 615 инфицированных скончалось, 5,5 тысячи поправились.

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