Смертность из-за коронавируса в России назвали одной из самых низких в мире

Уровень смертности из-за коронавируса в России один из самых низких в мире — менее одного процента. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

На 22 апреля в России зафиксировали 513 летальных исходов, напомнил министр.

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По данным, опубликованным на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса, на 22 апреля Россия находится на 33 месте по смертности от коронавируса. Всего в мире зарегистрировано 178 481 летальных исходов с начала пандемии, их наибольшее количество — в Италии (24 648), Испании (21 717) и во Франции (20 796). Число зараженных в мире достигло 2 580 729, в России за сутки выявили более 5 тысяч новых случаев.

21 апреля о низкой смертности от коронавируса в России также заявила представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Однако она пояснила, что эпидемия коронавируса в стране находится в стадии роста, который «снижается, но медленно».

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