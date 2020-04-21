ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России

В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА Новости.

Она объяснила, что необходимо учитывать, что в разных регионах страны эпидемия началась в разное время — это влияет как на число зараженных, так и на смертность от вируса.

Вуйнович добавила, что эпидемия коронавируса в России находится в стадии роста. «Если мы смотрим темпы роста, он снижается, но медленно. (...) Все меры, которые были приняты, соответствуют глобальным рекомендациям, но как возможно их применять — это зависит от локального контекста и поведения всех людей и всех участников», — заключила Вуйнович.

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Россия находится на 10-м месте по числу инфицированных с показателем 52 763 случая в 85 регионах. За последние сутки зафиксировали 5642 новых случая заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 456 человек, вылечились 3873 человека.

Общее число инфицированных в мире достигло 2,5 миллиона, из них 171 тысяча скончались, более 659 тысяч излечились. Наиболее пострадавшие от пандемии страны — США, Испания, Италия, Франция и Германия.

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