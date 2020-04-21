ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию

Россия смогла сохранить здравоохранение в пандемию. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.

По ее словам, в России могут обеспечить лечение тяжелых случаев, когда больные занимают койки в реанимации в течение трех-четырех недель. Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.

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Ранее Вуйнович призвала российское правительство не ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом в стране, слишком резко. По ее словам, стратегии выхода из такого положения должны быть постепенными, чтобы обеспечить безопасность граждан и не спровоцировать вторую волну заражения.

При этом на вопрос, через какое время Россия начнет выходить из режима изоляции, точного ответа в ВОЗ не дали.

За последние сутки случаи коронавируса зафиксировали в 78 регионах России. Больше всего новых заразившихся — в Москве и Подмосковье, 3083 и 718 человек соответственно. С учетом новых случаев общее число заразившихся в стране достигло 52 763.

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