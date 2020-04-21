В российском регионе решили ослабить режим изоляции

В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. В том числе власти анонсировали ослабление режима самоизоляции. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов на совещании с президентом России Владимиром Путиным в эфире телеканала «Россия 24». Отрывок его выступления публикует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
«Ситуация сильно ухудшаться уже не должна», — заявил Алиханов.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!