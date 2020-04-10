В Калининградской области на неделю продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области продлили режим самоизоляции, который действует в регионе с 31 марта по 12 апреля, еще на неделю. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов, передает ТАСС.

Такое решение было принято в связи с тем, что ситуация по коронавирусу в регионе остается напряженной. Алиханов добавил, что для жителей, которые покидают дом, чтобы добраться до места работы, введут справки.

Губернатор отметил, что «дисциплина начинает снижаться», в связи с чем власти намерены в понедельник, 13 апреля, выпустить постановление о порядке передвижения граждан по территории региона. Его вступление в силу будет зависеть от «технических нюансов» и от того, как быстро люди смогут получить соответствующие справки от работодателей.

С 31 марта жителям Калининградской области предписано оставаться дома, покидать жилье можно только для обращения за экстренной медпомощью, при угрозе жизни или здоровью, для поездок на работу, выхода в ближайший магазин или аптеку, для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, а также для выноса мусора.

Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917 случаев в 82 регионах. Больше всего заразившихся в Москве. По состоянию на 10 апреля, за сутки заразились 1786 человек, днем ранее этот показатель составлял 1459.

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