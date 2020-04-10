В России раскритиковали «сверхоптимистические» прогнозы по коронавирусу

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал «сверхоптимистические» оценки пандемии коронавируса. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 10 апреля.
По его словам, нужно понимать реальные масштабы «той угрозы, с которой мы все столкнулись». «Сверхоптимистические» оценки, по мнению Медведева, не должны использоваться в контексте происходящего.
«Нам всем (...) нужно будет запастись терпением, предпринять все необходимые условия, чтобы этот страшный вызов, с которым столкнулось все человечество, он в максимально быстром режиме был нами преодолен», — отметил Медведев.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 12 тысячам случаев в 82 регионах. Больше всего заразившихся в Москве. По состоянию на 10 апреля, за сутки заразились 1786 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения