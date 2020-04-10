В России раскритиковали «сверхоптимистические» прогнозы по коронавирусу

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал «сверхоптимистические» оценки пандемии коронавируса. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 10 апреля.

По его словам, нужно понимать реальные масштабы «той угрозы, с которой мы все столкнулись». «Сверхоптимистические» оценки, по мнению Медведева, не должны использоваться в контексте происходящего.

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«Нам всем (...) нужно будет запастись терпением, предпринять все необходимые условия, чтобы этот страшный вызов, с которым столкнулось все человечество, он в максимально быстром режиме был нами преодолен», — отметил Медведев.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 12 тысячам случаев в 82 регионах. Больше всего заразившихся в Москве. По состоянию на 10 апреля, за сутки заразились 1786 человек.

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