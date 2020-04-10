Еще один российский регион сообщил о первых умерших пациентах с коронавирусом

В Дагестане за сутки умерли три пациентки, у которых предварительно подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в Минздраве региона, передает ТАСС.
Ночью умерла 81-летняя женщина, утром — еще две пациентки 62 и 56 лет, которых в тяжелом состоянии госпитализировали в Республиканский центр инфекционных болезней.
Как уточнили в Минздраве, у двух женщин были «сопутствующие заболевания», которые вызвали осложнения. У третьей диагностировали тяжелую форму пневмонии. Материалы анализов женщин направили в Москву, чтобы получить окончательный диагноз.
9 апреля стало известно о смерти первого пациента с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе. Заразился 47-летний житель поселка Пангоды, он умер в Надымской центральной районной больнице. 30 марта его доставили в инфекционное отделение медучреждения с симптомами ОРВИ. На следующий день ему стало хуже, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось.
Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917 случаев в 82 регионах. Больше всего заразившихся в Москве. По состоянию на 10 апреля, за сутки заразились 1786 человек, днем ранее этот показатель составлял 1459.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения