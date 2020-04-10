Еще один российский регион сообщил о первых умерших пациентах с коронавирусом

В Дагестане за сутки умерли три пациентки, у которых предварительно подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в Минздраве региона, передает ТАСС.

Ночью умерла 81-летняя женщина, утром — еще две пациентки 62 и 56 лет, которых в тяжелом состоянии госпитализировали в Республиканский центр инфекционных болезней.

Как уточнили в Минздраве, у двух женщин были «сопутствующие заболевания», которые вызвали осложнения. У третьей диагностировали тяжелую форму пневмонии. Материалы анализов женщин направили в Москву, чтобы получить окончательный диагноз.

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9 апреля стало известно о смерти первого пациента с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе. Заразился 47-летний житель поселка Пангоды, он умер в Надымской центральной районной больнице. 30 марта его доставили в инфекционное отделение медучреждения с симптомами ОРВИ. На следующий день ему стало хуже, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось.

Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917 случаев в 82 регионах. Больше всего заразившихся в Москве. По состоянию на 10 апреля, за сутки заразились 1786 человек, днем ранее этот показатель составлял 1459.

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