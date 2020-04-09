На Урале умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом на Урале зарегистрирован в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Зараженный житель поселка Пангоды умер в Надымской центральной районной больнице. Ему было 47 лет. 30 марта его доставили в инфекционное отделение с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. 6 апреля подтвердился коронавирус. На следующий день мужчина почувствовал себя хуже, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Врачами оказан весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался», — сказано в сообщении штаба.

Днем ранее, 8 апреля, первая смерть инфицированного пациента произошла в Ставрополье. Там скончалась 53-летняя женщина, у которой были заболевания сердечно-сосудистой системы.

По состоянию на 9 апреля в России насчитывается более 10 тысяч зараженных. Вируса пока нет только в трех регионах — на Чукотке, в Республике Алтай Ненецком автономном округе.

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