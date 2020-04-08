В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом

В Ставропольском крае умер первый пациент с коронавирусом. — 53-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, женщина обратилась за медицинской помощью, когда «у нее уже были явно выраженные симптомы». Ее состояние осложнялось сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Мы проверили круг контактов, близких людей. Подозрений на коронавирус нет. Наблюдение продолжаем», — написал Владимиров.

По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели. В Ставропольском крае, по официальным данным, зарегистрировано 39 случаев заражения.

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