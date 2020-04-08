Еще в одном российском регионе умер первый человек с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Скончалась 77-летняя женщина, которая контактировала с приехавшим из Испании. 30 марта ее госпитализировали в краевой инфекционный госпиталь с тяжелой двусторонней пневмонией. «Получала необходимое лечение, включая ИВЛ, согласованное с профильным федеральным научно-исследовательским центром», — говорится в сообщении ведомства.

У россиянки было множество хронических болезней: ишемия, сахарный диабет, онкопатология, стентирование коронарных артерий.

По данным на 7 апреля, за все время эпидемии в России заразились 7497 в 81 регионе. 58 пациентов умерли.

Больше всего людей с вирусом в Москве и области. В Хабаровском крае 16 инфицированных. Только в четырех российских регионах — Республике Алтай, Ненецком автономном округе, Туве и Чукотке — инфекции нет.

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