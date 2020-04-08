Еще в одном российском регионе умер первый человек с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Скончалась 77-летняя женщина, которая контактировала с приехавшим из Испании. 30 марта ее госпитализировали в краевой инфекционный госпиталь с тяжелой двусторонней пневмонией. «Получала необходимое лечение, включая ИВЛ, согласованное с профильным федеральным научно-исследовательским центром», — говорится в сообщении ведомства.
У россиянки было множество хронических болезней: ишемия, сахарный диабет, онкопатология, стентирование коронарных артерий.
По данным на 7 апреля, за все время эпидемии в России заразились 7497 в 81 регионе. 58 пациентов умерли.
Больше всего людей с вирусом в Москве и области. В Хабаровском крае 16 инфицированных. Только в четырех российских регионах — Республике Алтай, Ненецком автономном округе, Туве и Чукотке — инфекции нет.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения