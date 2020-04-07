Еще в одном российском регионе умер первый человек с коронавирусом

В Республике Башкортостан умерла пожилая жительница Уфы с коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, умершей было 80 лет. Она более двух месяцев лечилась после обширного ишемического инсульта. Также женщина имела сахарный диабет и ряд хронических заболеваний. «Причиной смерти является отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов», — сказал Хабиров, уточнив. Он уточнил, что коронавирус, носителем которого была женщина, причиной смерти «в данном случае не был, однако в подобной ситуации соответствующие службы обязаны принимать исключительные меры безопасности».

Хабиров добавил, что в регионе также выявлен один новый случай коронавируса. Состояние заразившейся, по его словам, не тяжелое. Еще одного пациента с коронавирусом выписали.

По официальным данным, в регионе зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом. Всего в России, по состоянию на 6 апреля, выявлено более 6 тысяч инфицированных.

Ранее сообщалось о первой смерти пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае. Умершему было 45 лет.

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