Число умерших пациентов с коронавирусом в Подмосковье превысило 10

Число умерших жителей Московской области с коронавирусом превысило десять. За последние сутки стало известно о смерти еще троих, свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале Мособлштаба.
Всего в Подмосковье по состоянию на 7 апреля зарегистрировано 454 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 11 заразившихся умерли, еще 50 человек выздоровели. Новых зараженных в регионе — 67, в том числе трое детей.
6 апреля Мособлштаб сообщал о 8 умерших с коронавирусной инфекцией.
С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения