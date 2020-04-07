Число умерших пациентов с коронавирусом в Подмосковье превысило 10

Число умерших жителей Московской области с коронавирусом превысило десять. За последние сутки стало известно о смерти еще троих, свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале Мособлштаба.

Всего в Подмосковье по состоянию на 7 апреля зарегистрировано 454 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 11 заразившихся умерли, еще 50 человек выздоровели. Новых зараженных в регионе — 67, в том числе трое детей.

6 апреля Мособлштаб сообщал о 8 умерших с коронавирусной инфекцией.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.

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