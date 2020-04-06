В России умер еще один пациент с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, передает ТАСС.
Пациент скончался в инфекционной больнице в понедельник, 6 апреля. По словам Никитина, это первый летальный исход в связи с пандемией коронавируса в регионе. Известно, что у россиянина был ряд сопутствующих заболеваний, кроме того, он перенес инсульт. Возраст скончавшегося не уточняется.
Окончательная причина смерти станет известна 7 апреля, заверил губернатор.
Ранее сообщалось, что число умерших россиян с коронавирусом превысило 50. Если подтвердится, что пациент из Новгородской области умер от коронавируса, он станет 55-й жертвой инфекции в России.
В России с начала эпидемии зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число смертей среди заразившихся коронавирусом россиян достигло по меньшей мере 54.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения