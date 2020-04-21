Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавируса

Названы российские регионы с новыми случаями заражения. Больше всего заразившихся — в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. С учетом новых случаев общее число заразившихся достигло 52 763. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы.

5642 новых случаев коронавируса зафиксировано в 85 регионах страны за сутки по состоянию на 21 апреля

За последние сутки случаи коронавируса зафиксировали во всех 85 регионах России. Заразилось 5642 человека, из них 3083 — в Москве. Еще 718 случаев выявлены в Московской области, 127 — в Санкт-Петербурге, 101 — в Нижегородской области, 84 — в Свердловской области.

Меньше всего новых случаев заражения — в Республике Крым и Севастополе (по одному), а также в Астраханской (один случай), Магаданской и Курганской областях (по два случая соответственно).

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С начала эпидемии в России умерло 456 человек с коронавирусом, за последние сутки скончался 51 человек. Всего выздоровели 3873 человека, за сутки — 427.

20 апреля коронавирус был выявлен в 76 регионах. За сутки зафиксировали 4268 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев фиксировалось также в Москве (2026) и Подмосковье (578). На третьем месте день назад была Нижегородская область (113 случаев).

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