Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

По состоянию на 20 апреля в 76 регионах обнаружили 4268 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве (2026) и Подмосковье (578). На третьем месте — Нижегородская область (113).

В Петербурге — 86, В Ростовской области — 60, в Мурманской области — 46, в Чечне и Башкирии— 45, в Орловской области — 43, в Брянской области —42, в Калужской области — 40.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!