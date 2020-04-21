Пульмонолог рассказал о «жутких» условиях работы с коронавирусом в России

Российским врачам приходится работать в тяжелых условиях в период борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом в эфире НСН рассказал академик РАМН, заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.

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По его словам, медики трудятся по 12 часов без перерывов и вынуждены носить памперсы. Эти обстоятельства он описал как «жуткие». «Ни попить, ни поесть. Это адский труд», — сказал академик.

Он уточнил, что сам он не участвует в лечении больных COVID-19 из-за преклонного возраста, но общается с коллегами и знает о ситуации из их рассказов. Карабиненко добавил, что считает принимаемые меры правильными, и граждан надо ограничивать от распространения инфекции.

Ранее ведущий пульмонолог России Александр Чучалин на совещании с президентом Владимиром Путиным отметил, что для успешного противодействия новой инфекции медработникам необходимо работать в благоприятных условиях, они должны быть обеспечены средствами защиты и лекарствами.

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