В Совфеде отреагировали на совет медикам самим шить себе бахилы

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на выступление заместительницы главы Минздрава Краснодарского края Валентины Игнатенко, которая во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и посоветовала им самостоятельно их шить в условиях пандемии коронавируса. Свое мнение он высказал в Twitter.

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«Ничего себе! А кто людей лечить будет? Ее задача [как главы регионального Минздрава] — обеспечить врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может, тогда пусть сама и шьет. Толку будет больше», — отметил Пушков.

Ранее в сети появилось видео выступления Игнатенко, на котором она назвала «манной небесной» индивидуальные средства защиты и призвала медиков самим шить себе бахилы. По мнению чиновницы, изготовить бахилы самостоятельно совсем не сложно — «две тряпочки сшить». Игнатенко даже предоставила инструкцию, как именно следует действовать в такой ситуации: «Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего».

По последним данным, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего заразившихся в Московском регионе — там зарегистрировано более 31 тысячи случаев коронавируса. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели 3446.

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