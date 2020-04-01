Власти российского региона призвали жителей самостоятельно шить маски

Власти Пермского края призвали жителей самим шить медицинские маски из-за их дефицита. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации Пермского края Лев Гершанок, передает РИА Новости.
По словам Гершанка, маски можно сделать из марли, бинта и куска ткани. Он добавил, что так граждане смогут обезопасить себя и своих близких, а также заявил, что «четырехслойная маска не хуже, чем стандартная одноразовая».
31 марта стало известно, что в инфекционной больнице в Перми умер первый пациент с выявленным коронавирусом. По данным местного оперативного штаба, у мужчины было тяжелое онкологическое заболевание.
За последние сутки в России зарегистрировали 440 случаев коронавирусной инфекцией в 35 регионах. Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 267, Коми (32), Санкт-Петербург (25) и Московская область (15). Общее число зараженных достигло 2 777 человек. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения