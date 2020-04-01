Власти российского региона призвали жителей самостоятельно шить маски

Власти Пермского края призвали жителей самим шить медицинские маски из-за их дефицита. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации Пермского края Лев Гершанок, передает РИА Новости.

По словам Гершанка, маски можно сделать из марли, бинта и куска ткани. Он добавил, что так граждане смогут обезопасить себя и своих близких, а также заявил, что «четырехслойная маска не хуже, чем стандартная одноразовая».

31 марта стало известно, что в инфекционной больнице в Перми умер первый пациент с выявленным коронавирусом. По данным местного оперативного штаба, у мужчины было тяжелое онкологическое заболевание.

За последние сутки в России зарегистрировали 440 случаев коронавирусной инфекцией в 35 регионах. Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 267, Коми (32), Санкт-Петербург (25) и Московская область (15). Общее число зараженных достигло 2 777 человек. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.

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