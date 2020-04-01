Число заразившихся коронавирусом в Москве приблизилось к двум тысячам. За последние сутки зафиксировано 267 новых случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба столицы.

Среди новых заразившихся — 204 человека в возрасте от 18 до 65 лет. Старше 65-ти — только 34 человека, подчеркивает оперштаб. 12-ти из них больше 80 лет.

Кроме того, число инфицированных детей увеличилось на 29 — с 17-ти до 46-ти.

Все заразившиеся коронавирусом и контактировавшие с ними люди помещены под медицинское наблюдение.

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