Собянин надел медицинскую маску

Мэр Москвы Сергей Собянин появился в эфире телеканала «Россия 24» в медицинской маске. На это в своем Telegram-канале обратил внимание журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Собянин первым из публичных политиков России надел маску», — написал корреспондент.
В телеэфире столичный градоначальник дал интервью в окружении нескольких врачей, которые также надели медицинские маски.
Столичные власти с начала марта последовательно ужесточают ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Последние принятые меры — ограничение передвижения граждан, чтобы они не покидали жилище без веской причины. Мэр Собянин активно призывает горожан сидеть дома.
По данным на 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 24 пациента с коронавирусной инфекцией умерли; 190 человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения