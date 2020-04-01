Собянин надел медицинскую маску

Мэр Москвы Сергей Собянин появился в эфире телеканала «Россия 24» в медицинской маске. На это в своем Telegram-канале обратил внимание журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Собянин первым из публичных политиков России надел маску», — написал корреспондент.

В телеэфире столичный градоначальник дал интервью в окружении нескольких врачей, которые также надели медицинские маски.

Столичные власти с начала марта последовательно ужесточают ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Последние принятые меры — ограничение передвижения граждан, чтобы они не покидали жилище без веской причины. Мэр Собянин активно призывает горожан сидеть дома.

По данным на 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 24 пациента с коронавирусной инфекцией умерли; 190 человек выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!