Победивший коронавирус россиянин рассказал о двух неделях в Коммунарке

Россиянин Виталий Миронов, проходивший лечение в больнице в Коммунарке и победивший коронавирус, рассказал о двух неделях в медучреждении. Его слова приводит Telegram-канал RT на русском.

Миронов сообщил, что 10 марта вернулся из Барселоны, а спустя три дня заметил первые симптомы заражения и обратился в скорую. «У меня взяли первые анализы, и 15 числа из Роспотребнадзора сообщили о том, что у меня положительный результат. В этот же день отправили за мной бригаду скорой и отвезли в Коммунарку. Я там находился с 15 числа в полной изоляции», — сказал молодой человек.

По его словам, первые десять дней в больнице прошли нормально, но затем стало «тяжеловато». Миронов отметил, что большую часть времени проводил в соцсетях, а также читал и занимался английским.

«Я интересовался у врачей, могу ли я повторно заразиться. Однозначного ответа нет», — добавил он.

Ранее 31 марта стало известно, что у главного врача инфекционного центра в Коммунарке был выявлен коронавирус. Неделю назад он встречался в том числе с президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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