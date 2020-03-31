В больнице в Коммунарке назвали два варианта действий после заражения главврача

Больница в Коммунарке решает, какие меры ввести после заражения главного врача Дениса Проценко коронавирусом. У медучреждения есть два варианта действий — отправить персонал на самоизоляцию или сдать тесты. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».
По данным телеканала, в настоящий момент в больнице выясняют, кто контактировал с главврачом. Как отмечает телеканал, это делали все медсестры, весь медперсонал, а также те, кто имел доступ к палатам интенсивной терапии. При этом уточняется, что 31 марта медперсонал не общался с Проценко, так как он находился в «красной зоне», где лежат пациенты с диагностированным коронавирусом или с подозрением на него.
О заражении Проценко коронавирусом стало известно ранее 31 марта. По словам его коллег, врач находится в удовлетворительном состоянии в самой больнице. Медик, в свою очередь, заявил, что продолжает работать, однако изолировался в своем кабинете.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения