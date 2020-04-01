Число заразившихся коронавирусом детей в Москве увеличилось

Больше половины новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за последние сутки зарегистрировано у жителей в возрасте до 45 лет. Число инфицированных детей увеличилось на 29 — с 17 до 46, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Из 267 новых случаев коронавируса 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 87 инфицированным — от 46 до 65 лет. Остальные 34 человека старше 65 лет, 12-ти из них больше 80 лет.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением медиков.

За сутки в России выявлено 440 фактов заражения, большинство в столице. Общее число зараженных достигло 2777 человек. За день погибло семеро, таким образом за все время эпидемии в стране умерло 24 больных.

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