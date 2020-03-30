Названо число заразившихся коронавирусом детей в Москве

В Москве среди новых заразившихся коронавирусом выявили 17 детей. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

Все дети, а также близко контактировавшие с ними люди, находятся под наблюдением врачей.

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