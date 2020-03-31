В России младенец заразился коронавирусом

В Курской области коронавирусом заразился 8-месячный ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Instagram-аккаунте.

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По его словам, всего в регионе трое заразившихся. Среди них — семья из двух человек, среди которых — младенец. Эти три случая инфицирования стали первыми на территории Курской области. Старовойт отметил, что все заразившиеся находятся в изоляции под наблюдением врачей.

Ранее в Москве среди новых заразившихся коронавирусом выявили 17 детей. Все они, а также близко контактировавшие с ними взрослые находятся под наблюдением врачей.

По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах, 17 пациентов с коронавирусом умерли, 121 человек полностью излечился. За последние сутки выздоровели еще 55 человек.

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