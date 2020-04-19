Российская чиновница отчитала медиков за нежелание шить себе бахилы

Видео: t.me/pdmnews

Заместительница главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях пандемии коронавируса. Видео выступления российской чиновницы публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«В чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю костюмы "Тайвек", или маски лицевые, или очки, или респираторы... Вам не стыдно? Почему вы ждете манны небесной?» — возмутилась Игнатенко, очевидно, имея в виду под «манной небесной» индивидуальные средства защиты.

По мнению чиновницы, изготовить бахилы самостоятельно совсем не сложно — «две тряпочки сшить». Игнатенко даже предоставила инструкцию, как именно следует действовать в такой ситуации: «Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего».

В заключение своей речи чиновница пристыдила врачей центральной районной больницы Усть-Лабинска за то, что им привезли защитные костюмы сотрудники стоматологии. Нужно ли медикам самостоятельно шить еще и костюмы, Игнатенко не уточнила, но добавила, что за тысячу рублей «в вашем колхозе» (Усть-Лабинск имеет статус города — прим. «Ленты.ру») любая женщина «нашьет», если она «шить умеет, портниха».

Ранее власти Пермского края призвали жителей самим шить медицинские маски из-за их дефицита. По словам заместителя руководителя администрации региона Льва Гершанка, маски можно сделать из марли, бинта и куска ткани. Он добавил, что так граждане смогут обезопасить себя и близких, а также заявил, что «четырехслойная маска не хуже, чем стандартная одноразовая».

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