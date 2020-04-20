Названы сроки минимизации последствий коронавируса в России

Три-четыре недели может понадобиться, чтобы минимизировать последствия от распространения коронавируса в России. Прогноз по срокам на совещании с президентом Владимиром Путиным назвал член Российской академии наук, президент Российского респираторного общества Александр Чучалин. Его цитирует ТАСС в понедельник, 20 апреля.

Он также отметил, что успех борьбы с коронавирусной инфекцией во многом зависит от создания благоприятных условий для работы медиков. Помимо индивидуальных средств защиты, врачей нужно обеспечить лекарствами, которые «снизили бы риски по проникновению вируса в организм».

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Ранее в ходе совещания по ситуации с коронавирусом Владимир Путин попросил экспертов высказать позицию относительно целесообразности новых мер борьбы с распространением COVID-19. В мероприятии приняли участие вирусологи, руководители ведущих профильных медицинских центров, а также вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

12 марта академик высказал мнение, что паника вокруг нового вируса страшнее самого вируса, так как она ведет к непродуманным действиям.

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