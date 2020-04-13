Российский губернатор признался в отказе от стрижки на месяц из-за коронавируса

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что на месяц отказался от посещения парикмахерской, пребывая в самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Об этом стало известно из комментариев под постом российского политика в Instagram.
На размещенных в соцсети кадрах Алиханов читает дочери книгу «Волшебник изумрудного города», а также играет с детьми в «Монополию». В описании он поставил несколько хештегов на тему самоизоляции.
Подписчики обратили внимание на прическу губернатора. Одна из них отметила, что такую стрижку невозможно сохранять в течение месяца, а также осведомилась, где именно подстригается Алиханов в условиях карантина. «Нигде. Не стригся уже почти месяц», — признался он, добавив, что поход в салон красоты был бы нарушением установленных им же правил.
Ранее 13 апреля стало известно, что салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина. «Владельцы либо сотрудники парикмахерских салонов даже писали прямые угрозы, что: "если мы увидим, что вы пострижетесь до того, как салоны будут открыты, мы вас найдем — и..."» — рассказал Свинин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения