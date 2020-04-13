Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты

Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на видеообращение российского чиновника к жителям республики.

«Владельцы либо сотрудники парикмахерских салонов даже писали прямые угрозы, что: "если мы увидим, что вы пострижетесь до того, как салоны будут открыты, мы вас найдем — и..."» — рассказал Свинин. Затем он предположил, что наказание может заключаться в насильной стрижке или каких-либо других мерах.

Вице-премьер республики пообещал, что, если ситуация с распространением вируса в Удмуртии не будет ухудшаться, власти разрешат салонам красоты продолжить работу.

Всего по состоянию на 13 апреля в Удмуртии зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом, три человека выздоровели.

10 апреля стало известно, что москвичей тоже оставят без салонов красоты из-за распространения коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе временно прекращается работа большинства организаций, в том числе оказывающих медицинские услуги, для которых данный вид деятельности не является основным.

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