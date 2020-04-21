Объяснена высокая смертность мужчин от коронавируса

Австралийский генетик Дженнифер Грейвз (Jennifer Graves) из Университета Ла Троб рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины. Слова ученой приводит издание Science Alert.

По словам Грейвз, относительно высокую мужскую смертность может объяснить сочетание нескольких факторов, включая гены, гормоны, особенности иммунной системы и поведение. В Италии и Китае смертность среди мужчин более чем вдвое выше, чем среди женщин. В Нью-Йорке мужчины составляют около 61 процента от общего числа умерших пациентов. При этом увеличение смертности мужчин по отношению к женщинам одинаково в каждой возрастной группе от 30 до 90 лет.

Другой причиной могут быть наличие хронических заболеваний, в том числе болезней сердца, диабета и рака, от которых также чаще страдают мужчины.

Грейвз считает, что основной причиной большей уязвимости мужчин к заболеваниям является Y-хромосома. Она почти не содержит генов, но имеет множество повторяющихся последовательностей, часто называемых «мусорной ДНК». При ухудшении регуляции по мере старения эта ДНК может оказывать токсичное воздействие на организм. Однако в Y-хромосоме также содержится ген SRY, управляющий уровнем мужских гормонов, включая тестостерон. Высокий уровень тестостерона и небольшое количество эстрогена делают мужчин уязвимыми к болезням сердца.

У женщин также сильно развита иммунная система. Это делает их восприимчивыми к аутоиммунным заболеваниям, но повышает неуязвимость против вирусных болезней.

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