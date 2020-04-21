Раскрыт единственный надежный способ борьбы с пандемией

Ученые раскрыли, что единственным способом побороть пандемию COVID-19 может стать только массовая вакцинация, поскольку у переболевших коронавирусом не возникает надежный иммунитет. О мнении экспертов сообщает издание Science Alert.

По словам французского профессора иммунологии Эрика Вивье (Eric Vivier), организму человека требуется три недели для образования достаточного количества антител против таких РНК-содержащих вирусов, как SARS-CoV-2, но даже тогда их хватает всего лишь на три месяца. Однако ученые не уверены даже в этом прогнозе, поскольку новый коронавирус демонстрирует необычные свойства. Как продемонстрировали вспышка SARS в 2002-2003 годах, выздоровевшие люди имели защиту в течение, в среднем трех лет, но следует осторожно экстраполировать эти данные на другие коронавирусы.

Несмотря на то, что есть свидетельства о стойком иммунитете у переболевших COVID-19, известны случаи повторного возникновения симптомов, например, в Южной Корее. Это указывает на то, что инфекция, подобно герпесу, может переходить в хроническую форму, при которой болезнь не проявляются.

Если даже антитела вырабатываются, существует риск, что они лишь усилят риск обострения заболевания. Известно, что после формирования антител повышается риск серьезных осложнений. Также не ясно, чьи антитела более эффективны в борьбе с вирусом: у тех, кто переболел легкой формой, или тех, кто попал в реанимацию. Учитывая эти неопределенности, эксперты сомневаются, что следует ожидать, что со временем у человечества сформируется коллективный иммунитет и пандемия сама собой пойдет на спад.

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